Alwan li Beirut - Colors for Beirut è una lotteria di beneficenza online organizzata da a.topos venice, associazione culturale non-profit, basata a Venezia.

Lo scopo di questa iniziativa è di raccogliere fondi per la ricostruzione della scena artistica e culturale di Beirut, fortemente toccata dall’esplosione del 4 agosto.

Partecipando la gente aiuta alla ricostruzione di un’aspetto essenziale della capitale libanese, e si guadagna la possibilità di vincere un’opera d’arte di un’artista libanese!

I premi sono nove opere di nove artisti libanesi diversi (Alfred Tarazi, Yolande Labaki, Yasmina Hilal, Jasmine Abu Hamdan, Ghenwa Abou Fayad, Roger Maaraoui, Mansour el Harb, Aya Kazoun e Layal Nakle).



Tutti i fondi andranno a Haven for Artist e al Lebanon Solidarity Fund, dedicati alla promozione e alla ricostruzione della vita artistica e culturale di Beirut.



Let art play its part!