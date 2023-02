Demenza, ripartono gli incontri aperti alla partecipazione

Demenza: riparte il ciclo di 11 incontri in Veneto orientale domani, lunedì 13 febbraio, aperti ai cittadini. I sintomi e gli aspetti neurologici della malattia, ma anche le dinamiche psicologiche in famiglia, i disturbi del comportamento, i servizi sul territorio, il ruolo del caregiver e il tempo creativo a casa con il proprio caro. Sono alcuni dei temi al centro dell'iniziativa "Cafè Alzheimer", proposta anche nel 2023 dalla Residenza per Anziani Francescon di Portogruaro.

Quest'anno gli eventi ripartono in presenza nella struttura di Borgo San Gottardo. Tra le novità la possibilità di partecipazione del familiare con il proprio caro ad alcuni incontri organizzati come veri e propri laboratori, ma anche la presentazione di un nuovo progetto a favore della demenza e un focus sul contratto degli assistenti familiari. «Il "Cafè Alzheimer" promosso dalla Francescon - spiega la presidente dell'Ipab, Caterina Pinelli - è divenuto ormai un punto di riferimento per le famiglie del Veneto Orientale che convivono con un familiare affetto da demenza. Il tema della demenza è, infatti, sempre più sentito nel territorio per l’aumento dei casi rispetto a un tempo. Per farsi carico di queste problematiche e dare risposte a questi bisogni è necessario fare squadra tra tutte le realtà che nel portogruarese operano a favore della persona anziana».

Ogni incontro prevede una parte informativa condotta da un professionista, a cui seguirà un momento di confronto interattivo. L'orario, per tutte le date, è dalle 16 alle 17.30. A inaugurare il ciclo di incontri, che prevede una data al mese, sarà il dottor Luca Valentinis, direttore delle unità Neurologia e Stroke Unit dell’Ulss4, che parlerà dei sintomi della malattia. Lunedì 13 marzo, secondo incontro, sarà a cura della dottoressa Silvia Barbaro, psicologa e psicogeriatra della Francescon: si parlerà dello stato d'animo del caregiver. Lunedì 17 aprile la presentazione dei servizi e del progetto "Francescon a casa tua" a cura delle assistenti sociali Monica Battiston del Comune di Portogruaro e Chiara Perazzolo della Francescon.

Lunedì 22 maggio sarà la volta del tema "Come cambia l'abitare con i disturbi del comportamento", alla presenza di Albana Caushaj, fisioterapista della Francescon. Lunedì 12 giugno il Counselling sull'alimentazione della persona disfagica e il valore relazionale del cibo con la logopedista Veronica Castellarin. Lunedì 10 luglio l'argomento sarà lo stress nel caregiver con le tecniche di rilassamento a cura della psicologa Silvia Barbano.

Dopo il tradizionale appuntamento in occasione del 21 settembre, giornata mondiale dell'Alzheimer, gli incontri riprendono lunedì 16 ottobre con un focus sul tempo creativo a casa con il proprio caro, quindi il 13 novembre con un appuntamento dedicato agli assistenti familiari e ai diritti e doveri secondo il Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, a cura dell'assistente sociale Anna Fasson dell'Agenzia Umana. Si prosegue poi lunedì 11 dicembre con testimonianze di volontariato nel territorio a favore delle persone affette da demenza e infine, lunedì 15 gennaio, gli aspetti etici e legali nelle cure a cura dell'Associazione Ads Rete di Solidarietà di Portogruaro.

La modalità di svolgimento di ogni appuntamento, a cadenza mensile, sarà in presenza e per alcuni incontri (quelli informativi) sarà possibile collegarsi da remoto, seguendo le indicazioni che l’utenza potrà ricevere scrivendo all’indirizzo mail homecare@residenzafrancescon.it. Il progetto "Cafè Alzheimer" è reso possibile anche grazie al patrocinio di Ulss4, Città di Portogruaro e rete di solidarietà Ads, e al contributo dei Lions di Portogruaro.