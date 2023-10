L’Ambasciatore di Francia Martin Briens ricevuto dal Prefetto di Venezia

Il Prefetto Michele di Bari ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, nella mattina di sabato 21 ottobre, l’Ambasciatore di Francia Martin Briens, accompagnato dal Console Generale Francois Bonet e dal Console Onorario, di stanza a Venezia, Marie-Christine Jamet.

L’Ambasciatore Briens, alla guida dell’Ambasciata di Francia in Italia dallo scorso mese di luglio, si è intrattenuto con il Prefetto di Bari per più di un’ora, in una cordiale ed interessante interlocuzione che ha toccato molteplici tematiche, incentrate prevalentemente sulle peculiarità dello straordinario territorio veneziano. Il Prefetto ha ringraziato l’Ambasciatore francese ed i Consoli Generale ed Onorario per la visita istituzionale, conclusasi con un “arrivederci”, nella consapevolezza di ulteriori visite nella Città lagunare, nel breve e medio termine, che permetteranno di mantenere vivo e costante un rapporto ed una interlocuzione, ritenuta, da entrambe le parti, molto importante per Venezia.