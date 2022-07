Ha donato il sangue persino in India: chiude dopo il record di 250 donazioni con Avis

Chiude la carriera donazionale di Annalisa Amadi, Socia dell'Avis comunale di Venezia, che ha all'attivo un numero altissimo di donazioni, pari a 250 fra donazioni di sangue e plasma, tra Venezia, Roma e una donazione fatta persino in India.

Annalisa ha ricevuto nel 2008 l'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica per meriti donazionali e ha ricoperto, come volontaria avisina, molti ruoli per Avis che spaziavano dalla Formazione e Comunicazione all'Area Scuola e ai rapporti con Ca'Foscari sia per Avis comunale Venezia che ad altri livelli associativi. Patricia Springolo, Presidente Avis comunale di Venezia:"Annalisa si è impegnata a 360 gradi per Avis e più in generale per il prossimo, 250 donazioni sono un numero altissimo, quasi impossibile da raggiungere, per una donna! Spero che la sua testimonianza possa essere utile affinché ragazze neo 18enni e tanti altri veneziani non donatori si accostino alla donazione di sangue e plasma di cui c'è sempre più bisogno, tantopiù nei mesi estivi. In questo periodo estivo abbiamo tante postazioni per donare vuote al centro trasfusionale dell'ospedale Civile di Venezia chiediamo ai Soci di non far venire meno il loro impegno per i tanti ammalati, in primis veneziani".

Per prenotare la visita di idoneità presso il Centro Trasfusionale dell'Ospedale Civile di Venezia bisogna telefonare al numero 041 5231450 dalle 10.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato. Se si è già donatori per prenotare la donazione basta andare sul link www.prenotaladonazione.it oppure puoi inviare un messaggio tramite Whatsapp al +39 349 839 5602 oppure al 041 950892 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.00