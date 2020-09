Un assegno per le famiglie in difficoltà grazie all'iniziativa solidale di Ascopiave Energie e Caritas

È stato consegnato oggi, simbolicamente, il contributo destinato a Caritas Veneziana raccolto grazie alle attivazioni della bolletta via mail da parte dei clienti Ascopiave Energie, azienda fornitrice di luce e gas. L’importo andrà a sostenere il progetto di spesa alimentare e supporto alle rate scolastiche e affitti per le famiglie in difficoltà. Alla cerimonia hanno partecipato il direttore della Caritas Veneziana, diacono Stefano Enzo, e l’amministratore delegato di Ascopiave Energie, Albino Belli.

Si conclude così il progetto “Insieme per Caritas”, che da metà maggio a fine luglio prevedeva la donazione di 2 euro a favore di Caritas per ogni attivazione della bolletta via mail: in totale, oltre 5mila richieste. La quota dei fondi destinata a Venezia, in particolare, sarà impiegata per coprire alcune necessità di spesa dei numerosi nuclei familiari che si sono rivolti in questo periodo alla Caritas chiedendo aiuti concreti. Tra le voci di contributi più rilevanti, oltre alle spese alimentari, vi sono quelle per affitti e rate scolastiche.

«Ringrazio Ascopiave Energie - ha detto Enzo, - per questa iniziativa che ha coniugato attenzione verso chi si trova in difficoltà e sensibilità ai temi ambientali, due argomenti particolarmente cari anche a Papa Francesco. Caritas Veneziana è da sempre attenta ai bisogni e alle necessità del territorio e ha visto, in questi ultimi mesi, aumentare le richieste d'aiuto per l'acquisto di generi alimentari, a dimostrazione che la pandemia ha davvero toccato nel profondo le fasce più fragili della popolazione e non solo. A questo proposito ogni offerta è utile a incrementare un magazzino che in questi giorni non si fa mai in tempo a riempire».

«Grazie alla campagna “Insieme per Caritas”, abbiamo voluto dare un contributo concreto a chi si trova in maggiore difficoltà, aggravata anche dall’emergenza sanitaria - ha commentato Belli -. Il successo dell’iniziativa dimostra come, grazie a una scelta solidale e sostenibile dei nostri clienti, si possano raggiungere risultati molto concreti per il territorio».