Atvo cerca nuovi autisti. L'azienda: «Paghiamo il 90% della patente»

Investire sul futuro e aiutare i giovani a trovare una occupazione, garantendo già sul presente. È l'obiettivo principale del nuovo bando reso pubblico oggi da Atvo, per la ricerca di personale. Lo scopo finale è quello di individuare figure da inserire in organico come autista; poiché le patenti per i bus hanno un costo di circa 3 mila euro e richiedono un periodo di quasi un anno e mezzo, Atvo ha deciso da una parte di assicurare la copertura del 90% della spesa, dall’altra di avviare un bando per l’assunzione, per due anni, di giovani con la funzione di "agente di polizia amministrativa". Il bando per la ricerca di personale è rivolto a giovani dai 21 ai 29 anni, per svolgere il compito di autista a tempo indeterminato.

Poiché conseguire quel tipo di patente richiede un tempo, tra corsi e pratica, di circa un anno e mezzo, Atvo prevede una iniziale assunzione a tempo determinato, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 24 mesi. «Atvo, assieme a città metropolitana, è sempre stata una azienda che guarda al territorio, alla qualità dei servizi, ma anche ai giovani e al problema occupazionale - commenta il presidente Fabio Turchetto -. Siamo una Spa e per questo deve guardare anche agli utili, è vero, ma la mission non può e non potrà mai prescindere dal territorio, verso il quale Atvo si rivolge, che significa avere a cuore i giovani».

«In questo momento in pianta organica abbiamo una carenza di una decina di autisti per l’estate - riferisce il direttore Atvo, Stefano Cerchier - cosa che non inciderà sui servizi, anche quelli rivolti al turismo. Il bando ha una prospettiva a medio e lungo termine, anche per garantire un ricambio generazionale».