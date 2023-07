A Scorzè un crowdfunding per realizzare il Base Festival 2023

Organizzare un festival all’aperto, immerso nel verde del parco di una ex base missilistica. È questo l'obiettivo dell'iniziativa lanciata dall’Associazione culturale “Musica Base” di Scorzè su Produzioni dal Basso, piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

Il parco destinato a ospitare l'evento, a Peseggia da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre 2023, per gli organizzatori rappresenta lo spazio ideale per dare vita ad un evento che possa coinvolgere tutta la comunità locale, diventando un trampolino di lancio per la crescita artistica ed economica della zona.

La campagna di crowdfunding è stata pensata anche per risolvere una serie di difficoltà che la zona scelta presenta: nell’area, infatti, non è presente l'allacciamento alla corrente elettrica né alla rete idrica, non c'è illuminazione né qualunque altro tipo di servizio essenziale. Il progetto nasce proprio dall’idea che il Base Festival possa diventare un appuntamento fisso negli anni e un punto di riferimento per tutto il territorio, arrivando a coinvolgere sempre più persone e dando spazio a varie forme espressive di creatività. «I fondi raccolti - spieganod all'organizzazione - serviranno per l’acquisto delle strumentazioni necessarie a mettere in sicurezza la location dell’evento e a impreziosire la componente artistica del festival, in previsione di esibizioni di artisti locali ed emergenti che rappresentano generi musicali diversi».