Musile, la dottoressa Laura Busetti cessa l'attività di medico di medicina generale

Venerdì 30 giugno la dottoressa Laura Busetti, con studio a Musile di Piave, cesserà l’attività medico di medicina generale. Gli assistiti dovranno scegliere un nuovo medico di famiglia tra quelli disponibili nell’ambito territoriale di appartenenza, nei limiti delle disponibilità dei presenti, e tra quelli operanti presso gli ambiti territoriali limitrofi. Inoltre, tra qualche giorno, nel comune di Musile di Piave, si insedierà un nuovo medico di medicina generale che potrà accogliere un massimale di utenti limitato in quanto iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale.

Per agevolare gli assistiti nelle operazioni di cambio medico, Ulss 4, in collaborazione con il Comune di Musile, da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio, con orario 8.30 - 12.30, attiverà una postazione temporanea di anagrafe sanitaria in piazza XVIII Giugno, nello spazio dedicato allo sportello ai cittadini e alle associazioni di volontariato. I pazienti della dottoressa Busetti dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria cartacea; fotocopia del documento di riconoscimento; eventuale delega ad altra persona per la scelta del medico. Per effettuare il cambio del medico gli assistiti potranno inoltre collegarsi da computer (non dispositivo mobile) al sito internet www.sanitakmzero.it dove, nell’apposita sezione, potranno visualizzare la lista dei medici disponibili ed effettuare la scelta; rivolgersi agli sportelli di anagrafe sanitaria presenti nelle sedi distrettuali dell’Ulss 4 previa prenotazione da effettuarsi tramite la nuova piattaforma MyPrenota (collegandosi al sito internet dell’Ulss 4 e cliccando sull’apposito link nella sezione “Servizi online”); inviare la richiesta del cambio medico tramite mail ad uno degli indirizzi di anagrafe sanitaria indicati nel sito dell’Ulss 4, nella sezione “Strutture – Distretto”.