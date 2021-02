La Casa dei Tre Oci va al gruppo Berggruen Institute

La Fondazione di Venezia ha firmato il contratto preliminare di vendita della Casa dei Tre Oci, sull’isola della Giudecca, con il gruppo Berggruen Institute, ideato e presieduto dal filantropo americano Nicolas Berggruen. L'operazione, come precisato dalla Fondazione in una nota, è finalizzata ad un progetto «di levatura culturale internazionale»: l’accordo infatti prevede che la struttura ospiti la prima sede europea del Berggruen Institute, dedicata all’organizzazione di simposi, workshop e convegni.

L’immobile, inoltre, sarà destinato all’organizzazione di mostre legate alla fotografia, all’arte e all’architettura, anche in cooperazione con enti internazionali quali il Museum Berggruen, la Tate, il J. Paul Getty Trust, il MOMA, il LACMA, l’Asia Society, la Fondation Beyeler. In base all'accordo, la Fondazione potrà utilizzare gli spazi della Casa dei Tre Oci per altri due anni. «Con questo atto - sottolinea il presidente della Fondazione, Michele Bugliesi - confermiamo la ferma determinazione a preservare il valore e il ruolo culturalmente strategico di questa dimora unica al mondo. Affidiamo la Casa dei Tre Oci a una istituzione prestigiosa e a una persona di grande spessore».

Fondato nel 2010 con l’obiettivo di sviluppare idee per ridare slancio ad istituzioni politiche e sociali, il Berggruen Institute opera a oggi a Los Angeles presso il Campus di UCLA e a Pechino presso Peking University, coinvolgendo scienziati e grandi personalità della cultura, del pensiero e della politica «per sviluppare e promuovere risposte a lungo termine in relazione alle grandi sfide del XXI secolo». Co-fondatore e presidente dell'istituto è il filantropo e miliardario americano Nicolas Berggruen, nato a Parigi nel 1961, il quale, tra l’altro, ha fondato il Museum Berggruen a Berlino e il 21st Century Council for the Future of Europe.