Il Politecnico Calzaturiero festeggia i 100 anni della scuola che forma professionisti della moda

Cento anni fa, nel cuore della Riviera del Brenta, per iniziativa di alcuni pionieri nasceva la scuola di disegno per arti e mestieri dalla quale discende il Politecnico Calzaturiero di Vigonza, a cavallo tra le province di Padova e Venezia.

Fondata nel 1923, all’indomani della Prima Guerra Mondiale, la scuola poneva al centro la formazione delle maestranze del territorio. A un secolo di distanza, il Politecnico parla la lingua universale della moda, dell’alta artigianalità e prepara specialisti della calzatura, della pelletteria e della maglieria provenienti da tutto il Paese. Al termine del percorso di studi, i giovani professionisti trovano infatti impiego nelle più prestigiose aziende d’Italia e del mondo.

A questa realtà, che rappresenta una delle più significative esperienze formative d’Italia, sarà dedicato domani, 30 settembre, un evento esclusivo nella cornice di Villa Foscarini Rossi, a Stra. Dopo la tradizionale consegna dei diplomi agli studenti del Politecnico Calzaturiero, a partire dalle ore 18 si terrà la cerimonia dedicata al centenario della Scuola di disegno per arti e mestieri alla presenza di istituzioni, rappresentanti delle associazioni di categoria, imprenditori e alunni legati alla storia del polo di formazione e innovazione del distretto.

«Il distretto della Riviera del Brenta, che si relaziona quotidianamente con i grandi brand del lusso, è naturalmente vocato ad un approccio raffinato e sistemico - ha dichiarato il presidente del Politecnico, Franco Ballin -. Per questo, forti della nostra esperienza e credibilità nel settore della calzatura, puntiamo a formare le migliori maestranze del made in Italy nel più vasto ambito della moda. Per farlo abbiamo bisogno di spazi e strumenti adeguati e, con questo intento, in occasione del centenario della scuola abbiamo investito sull’ammodernamento della struttura per poter guardare al futuro con ancor maggiore fiducia».