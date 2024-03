Approvato il progetto per il nuovo centro natatorio di Jesolo

È stato approvato il progetto esecutivo del nuovo centro natatorio che sorgerà in via Martin Luther King a Jesolo. La nuova struttura sarà dedicata al nuoto, al fitness e alla cultura del benessere con saune, terme e zona relax. Il progetto prevede la realizzazione di una piscina di oltre 3.700 metri quadrati con vasche di diversa grandezza e spalti con oltre 250 posti a sedere, nonché la possibilità di utilizzare gli spazi interni per diverse attività anche durante la stagione più fredda o piovosa.

«Ci siamo – dichiara il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta uno degli ultimissimi passi burocratici prima dell’avvio del cantiere. Abbiamo ereditato un iter avviato, portandolo a compimento in breve tempo, e ora il nuovo centro natatorio contribuirà in maniera significativa al percorso di trasformazione di Jesolo a vera e propria città di mare, garantendo ai suoi residenti, ma il bacino di utenti sarà ben maggiore, un impianto moderno e all’altezza delle necessità, utilizzabile per grandi eventi ma anche una struttura a disposizione tutto l’anno».

