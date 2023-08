A Mirano arrivano le nuove chiavi elettroniche per i cassonetti del rifiuto secco

A Mirano è in programma la sostituzione delle calotte che chiudono i cassonetti del rifiuto secco residuo, per incrementare la percentuale di raccolta differenziata - ora pari al 79,94% - e migliorarne la qualità perché sarà ancora più semplice conferire i rifiuti. Nelle scorse settimane, i residenti hanno iniziato a ricevere, tramite posta ordinaria, una lettera che anticipa questo cambiamento e spiega che si dovranno utilizzare delle nuove chiavi elettroniche personali per aprire le nuove calotte.

Le nuove chiavi (due per ciascuna utenza) saranno consegnate con una raccomandata a mano presso le abitazioni degli utenti da personale Veritas, la società che gestisce il ciclo dei rifiuti. In caso di mancato recapito, i postini Veritas lasceranno un avviso per comunicare che faranno altri passaggi. In questa fase, dunque, sarà necessario attendere il passaggio successivo, senza recarsi presso gli uffici di Veritas o del Comune.

Sarà anche possibile delegare altre persone al ritiro delle chiavi: è sufficiente compilare lo spazio per la delega nella lettera ricevuta e dare tale lettera alla persona delegata. La consegna a mano delle chiavi è stata scelta da Veritas perché considerata più sicura rispetto alla spedizione postale. Le nuove chiavi, di colore bianco, apriranno solo le nuove calotte, pertanto funzioneranno solo dopo che sarà completata la consegna agli utenti e saranno installate le nuove calotte sui cassonetti del secco.

Inoltre, a Mirano verranno progressivamente sostituiti i numerosi bidoni marroni della frazione organica con un unico nuovo contenitore, per ogni isola ecologica, apribile con la stessa chiave utilizzata per le calotte del secco. Si partirà da una zona campione e per questo motivo solo una parte degli utenti ha ricevuto la relativa informazione.