Chioggia, consegnata una nuova auto alla Protezione Civile

Consegnata oggi alla Protezione Civile una nuova automobile per effettuare servizi nel territorio di Chioggia.

«Ci tengo che i nostri volontari, i nostri angeli della Protezione Civile, abbiano i mezzi e le strutture idonee per portare a termine nel modo più efficace e sicuro il loro servizio - commenta Mauro Armelao, sindaco di Chioggia e assessore alla Protezione Civile -. Dopo la tenda pneumatica, questa era un’altra dotazione di cui il gruppo di aveva bisogno». Si tratta di un’auto 4x4 in grado di effettuare trasporto persone anche in condizioni difficili. «Non mi stancherò mai di ringraziarli tutti per l’abnegazione e lo spirito di sacrificio che dimostrano ogni giorno. Un grande esempio anche per i nostri giovani», aggiunge Armelao. L’acquisto è stato fatto dal Comune nell’ambito del riparto messo in bilancio proprio per l’acquisto di attrezzature per la Protezione Civile.