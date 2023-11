Una Biennale d'architettura da record chiude con 285mila biglietti venduti

La Biennale di Architettura più visitata di sempre si è chiusa domenica con un totale di 285mila biglietti venduti, a cui si aggiungono oltre 14mila presenze durante la pre-apertura.

Il 38% dei visitatori totali sono stati giovani e studenti; i gruppi rappresentano il 23% del pubblico complessivo e circa il 76% è costituito da universitari. Questo dato parla di una Mostra particolarmente centrata sulla circolazione delle idee e sulla trasmissione del sapere, che ha accentuato il fenomeno delle visite collettive, in un record che ha fatto registrare il triplo delle presenze di gruppo rispetto all’edizione precedente.

Il presidente della Biennale, Roberto Cicutto, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti dalla Mostra: «Si chiude con buoni risultati di presenze, ha attirato l’attenzione del mondo su molte criticità figlie della storia più recente. I temi decolonizzazione e decarbonizzazione si sono allargati a molti aspetti della società civile, anche in quei paesi che sembravano esserne "al riparo" o meno esposti».

Per parte sua, la curatrice, Leslye Lokko, ha spiegato che «il banco di prova di questa mostra, o di qualsiasi mostra, non è solo il numero di biglietti venduti», ma consiste in «piccoli fili, a volte inosservati, che vengono raccolti, amplificati, ricuciti insieme e presentati mesi, anni, persino decenni dopo». «Mi piace pensare - ha aggiunto - che questa mostra sia stata ricca di fili, se non addirittura di arazzi, e che la sua eredità sia l'impulso a continuare a fare, cucire, ricucire, dire, formulare nuove idee sulla nostra professione, sul suo posto e sulla sua importanza nel mondo dei pensieri e delle cose, arricchendo i discorsi dove può, sostituendo dove dovrebbe, riparando dove è necessario e sostenendo e difendendo ciò che è prezioso».