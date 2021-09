Colonnine per ricarica auto, Ticozzi e Carella: «L'assenza al Lido stona con l'uso dei bus elettrici»

I consiglieri del Pd: «Solo due punti privati in una ferramenta e nei pressi di un hotel. Questa situazione non incentiva a passare alle auto elettriche»

Colonnine per la ricarica delle auto elettriche al Lido: per il PD serve un cambio di passo. «La pressoché totale assenza su suolo pubblico stona decisamente rispetto all'utilizzo di autobus elettrici, aspetto per il quale l’amministrazione ha investito molto anche in termini di comunicazione ai fini di un rilancio dell’isola in ambito “green”, che dovrebbe però comprendere anche il trasporto privato», scrivono il consigliere comunale e quello di municipalità del Partito Democratico, Paolo Ticozzi e Danny Carella.

In questi giorni si svolge la settimana europea per la mobilità sostenibile e durante quest’occasione arriva la proposta del Pd: «La transizione ecologica e la lotta ai cambiamenti climatici, passa anche per la mobilità sostenibile e la diffusione di automobili elettriche, ma al Lido ci sono solo due punti privati: in una ferramenta e vicino un hotel. Questa situazione non incentiva certo i residenti al passaggio ad auto elettriche, anzi lo impedisce e limita la presenza di turisti più attenti all'ambiente e responsabili, che utilizzano auto elettriche».

Ticozzi prosegue: «Abbiamo presentato un’interrogazione in Comune e in Municipalità perché nonostante nel 2018 sia stato firmato un protocollo tra l'amministrazione comunale e Enel X per la realizzazione di punti di ricarica nel territorio comunale, al Lido non se ne sono ancora visti». «È opportuno sanare questa mancanza per agevolare la diffusione di auto elettriche e meno inquinanti al Lido - aggiunge Carella - Vogliamo sapere se ci sia un piano di intervento e in che tempi, che coinvolga anche la Municipalità nell'individuazione degli spazi pubblici in cui installare le colonnine per la ricarica».