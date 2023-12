Stampe "giganti" per la terza edizione del concorso fotografico dell'Ulss 3

È online il bando del concorso fotografico "Il Veneto cura. Una foto al mese", arrivato alla terza edizione, che raccoglie gli scatti più belli degli appassionati allo scopo di decorare gli ambienti degli ospedali dell'Ulss 3. Tema del concorso sono le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche della regione. Le dodici foto più belle, tra quelle che saranno inviate dai cittadini, saranno stampate in grande dimensione ed esposte agli ingressi di tutti ospedali e di tutte le sedi dell'Ulss 3, una al mese. Successivamente andranno a decorare gli spazi di un reparto o di un'area di attesa.

«Attraverso questa iniziativa - spiega il direttore dei servizi sociosanitari, Massimo Zuin - i cittadini-fotografi contribuiscono personalmente allo sforzo di umanizzazione delle sanitarie. Coloro che partecipano al concorso collaborano con il loro personale contributo e con la loro personale abilità artistica ad abbellire i luoghi in cui gli utenti sono ricoverati o attendono per gli esami, per le visite e per le loro necessità di assistenza». Il direttore Zuin, che ha ideato e organizzato il concorso, ha incontrato all'ospedale dell'Angelo i fotografi premiati lo scorso anno: «Siamo alla terza edizione - aggiunge - e anche quest'anno la commissione preposta sceglierà, tra le tante che riceveremo, dodici splendide immagini del nostro splendido Veneto, una terra le cui bellezze sono anche in grado di consolare, se non di curare».

Intanto, alcune delle foto selezionate nelle due edizioni precedenti vengono riprodotte in dimensione "gigante" ed esposte nelle zone di passaggio dell'ospedale, in particolare negli spazi di ingresso e al pianoterra: incontrando i fotografi selezionati nell'edizione dello scorso anno, il direttore Zuin ha mostrato due delle gigantografie già realizzate.

Il concorso fotografico "Il Veneto cura. Una foto al mese" nasce da una collaborazione con Vega Carburanti di Venezia-Mestre per la realizzazione della piattaforma digitale e per gli allestimenti delle esposizioni. Le foto saranno inoltre pubblicate in calendari a cura della Ditta Apice di Dosson di Casier Treviso. La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed è a titolo gratuito, e le fotografie devono essere inviate entro il 20 dicembre. Ai partecipanti si richiede l’invio in formato digitale di una o massimo due fotografie a colori o in bianco/nero scattate nel territorio regionale del Veneto che illustrino liberamente il tema della rassegna, ovvero “Il Veneto Cura”. Le fotografie saranno giudicate in modo imparziale sulla base dell'originalità, del merito artistico, della qualità tecnica, e della valenza sociale. Le valutazioni della giuria saranno insindacabili e orientate secondo i seguenti criteri: adesione della fotografia al tema della rassegna; elementi di originalità della fotografia nell’interpretare il tema della rassegna; capacità comunicativa dell’immagine fotografica proposta.

Per aderire all'iniziativa ed inviare le fotografie, che devono essere ad alta risoluzione, si può accedere all'indirizzo https://unafotoalmese.aulss3.veneto.it/. Le dodici fotografie che saranno selezionate dalla giuria saranno esposte nelle hall degli ospedali, presso le sedi dei distretti sociosanitari, sul sito aziendale e sui social media dell’azienda sanitaria.