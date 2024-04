Riconfermata la terna dei direttori alla guida dell'Ulss 3

Il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato, annuncia la conferma della terna della direzione strategica che, insieme a lui, governa la sanità veneziana: si tratta del direttore amministrativo Luigi Antoniol, del direttore sanitario Giovanni Carretta e del direttore dei servizi socio-sanitari, Massimo Zuin, che lo affiancano dall'inizio del suo mandato, nel 2021. E lo faranno ancora fino alla scadenza del secondo, della durata di due anni, nel 2026.

«La collaborazione con i direttori della terna - commenta Contato - è il presupposto per ogni buona azione di governo: i successi conseguiti sono passati attraverso il prezioso contributo offerto da quelli che sono i miei primi riferimenti operativi. Questa collaborazione, e quindi l'integrazione delle diverse funzioni, è sempre più necessaria: si pensi, per fare un solo esempio, a come gli aspetti amministrativi, quelli sanitari e quelli sociosanitari sono contemporaneamente presenti nel piano di rinnovamento della sanità territoriale attraverso la costruzione della rete delle Case della comunità».

Fatte queste premesse, Contato rinnova ai tre direttori «l'auspicio che rivolgo sempre ai miei collaboratori: quello, cioè, di saper conciliare la ricerca del risultato con l'umanità e con il rispetto per le persone, anche all'interno delle dinamiche di governo, e anche quello di cercare sempre l'equilibrio tra gli impegni professionali e la vita personale, perché si lavora bene per gli altri quando si sta bene con se stessi. Credo sia giusto - conclude il direttore Contato - accorgersi dell'importanza della governance degli enti pubblici, anche e ancor più in ambito sanitario: la cura e l'assistenza delle persone nei territori è un lavoro fondamentale, che determina la qualità della vita dei cittadini».

Uno staff dirigenziale di altissimo livello, come evidenziato anche dal senatore FdI Raffaele Speranzon, «composto da persone dotate di grandi valori professionali ed umani. A loro - prosegue - auguro un proficuo lavoro, che certamente continuerà a migliorare gli alti standard qualitativi della sanità veneziana nel gestire al meglio le criticità del comparto sanitario. La riconferma - conclude - è la certificazione del buon lavoro fin qui fatto ed un invito a proseguirlo, dando continuità alla complessa gestione del servizio sanitario pubblico nella nostra Ulss».