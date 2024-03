La polizia dona l'olio di Capaci al Patriarca di Venezia

La polizia ha donato al patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, un'ampolla di olio, frutto degli ulivi del giardino della memoria di Capaci, che sorge a pochi passi dallo svincolo di Capaci, nei pressi della stele lungo l’autostrada A29 che ricorda la strage per mano mafiosa dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, oltre ai poliziotti incaricati della loro tutela Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha consegnato a Moraglia l'olio proveniente dagli ulivi piantati su volontà di Tina Martinez Montanaro, vedova di Antonio Montinaro, che ha voluto che nel luogo in cui il 23 maggio 1992 avvenne il drammatico attentato nascesse un giardino con un albero dedicato a ogni vittima innocente della barbarie mafiosa. Da quegli ulivi, curati dall’Associazione Quarto Savona 15 - sigla dell’auto di scorta del Giudice Falcone, è iniziato un percorso di rinascita che ha dato luogo a una piccola produzione di olio il quale, già dallo scorso anno, viene distribuito a tutte le diocesi italiane per essere consacrato in occasione del mercoledì o del giovedì Santo. Durante la cerimonia di consegna, il Patriarca ha voluto rimarcare l’alto valore simbolico del dono considerato emblema di redenzione e rinascita ed espressione di pace e di speranza.

