Venezia, centri estivi: contributi per oltre 220mila euro

Oltre 200mila euro di contributi per l'organizzazione dei centri estivi del 2023. La giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche educative, Laura Besio, la delibera riguardante le linee di indirizzo per l’erogazione degli importi, pari a 223.837 euro completamente finanziati dal Ministero dell’Economia e Finanze.

Le modalità di erogazione dei contributi tramite domanda prevedono che il centro estivo sia stato attivato per la durata minima di due settimane; il contributo verrà distribuito proporzionalmente sulla base del numero di bambini frequentanti settimanalmente ogni singolo centro e verrà erogato a conclusione del periodo estivo su presentazione di una rendicontazione dell’attività svolta; il contributo potrà essere erogato nel limite massimo della copertura delle spese sostenute dal gestore per il funzionamento del centro estivo. «Sono tante le persone che scelgono di dedicare tempo e forze ai bambini durante l'estate attraverso la realizzazione di centri estivi e mai come quest'anno l'offerta è stata ricchissima: musica, yoga, sport di ogni genere, laboratori linguistici, danza e balli di gruppo - commenta l’assessore Besio -. L’attività messa in piedi in questi mesi ha dimostrato anche un aspetto molto importante, la collaborazione e il fare rete tra associazioni del territorio».