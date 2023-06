Jesolo festeggia i coniugi Marinoff, da 50 anni sempre in vacanza nello stesso hotel

L’hotel Cavalieri Palace di Jesolo festeggia l'amicizia e la fedeltà della famiglia Marinoff, di Stoccarda (Germania): dal 1973 i coniugi Klaus e Perfidia vengono in vacanza ogni estate nell'albergo tra piazza Nember e piazza Marina, per un totale di 50 anni. Senza mai saltarne uno, neanche durante la pandemia.

La loro storia balzò agli onori della cronaca nel 2020, perché furono i primi turisti tedeschi a giungere qui, naturalmente sempre all’hotel Cavalieri Palace, appena vennero tolti i limiti di spostamento dalla Germania. L’albergo divenne per tutti “l’hotel dei tedeschi”, emblema di un turismo che rialzava la testa, al punto che il governatore del Veneto, Luca Zaia, volle organizzare qua la prima conferenza stampa all’aperto (fuori dalla sede della protezione civile), annunciando una collaborazione con Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per iniziative di promozione turistica.

Per questo la città ha voluto premiarli con un momento di festa che si è tenuto ieri sera, con l’organizzazione del titolare dell’hotel Antonio Vigolo. Il sindaco ha consegnato ai coniugi Marinoff una targa con la dicitura: “Grazie per il vostro affetto verso la nostra città. Una gioia condivisa che ha abbracciato mezzo secolo. E grazie per essere stati testimoni e ambasciatori della rinascita”. Inoltre dei teli mare griffati “Jesolo”. Il presidente dell’Associazione jesolana albergatori, Pierfrancesco Cotnarini, ha donato alla coppia un vino, mentre il presidente del Consorzio JesoloVenice, Luigi Pasqualinotto, un libro storico-fotografico.

«La città è divenuta grande e continua ad esserlo - ha detto il sindaco Christofer De Zotti – grazie all’amore per i nostri turisti e dei nostri turisti, soprattutto stranieri. Questa fidelizzazione dimostra il grande valore e la capacità di fare impresa ed ospitalità dei nostri imprenditori. E questo fa crescere la città». «Avere clienti che da 50 anni arrivano nella nostra località è fondamentale – il commento del presidente Aja, Pierfrancesco Contarini – ed è quello che ogni albergatore vorrebbe avere. Certamente la professionalità paga e questa ne è una dimostrazione».

«La prima volta che siamo venuti – ricorda il signor Marinoff – era il 1973, consigliati dal fratello, che era già stato qua. E ci siamo tornati sempre perché amanti del buon cibo e del buon vino. Abbiamo amato fin da subito questa città, dove ci sentiamo a casa. Cosa ci spinse quella volta? La voglia di tornare. Ricordo che prendemmo figli e nipoti e arrivammo qua. Da casa amici e conoscenti ci chiamavo per chiederci com’era la situazione e noi gli spiegavamo che non c’era alcun rischio, che potevano venire senza problemi. L’amore per Jesolo è stato più forte di ogni ostacolo». I coniugi Marinoff (87 anni lui, 88 lei) sono a Jesolo con i figli Caroline e Patrick ed i nipoti Maximilian, Tristan e Janick.