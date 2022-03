Costituita la conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta

I sindaci degli 11 comuni della Riviera del Brenta si sono riuniti a Mira lo scorso giovedì per siglare la convenzione che istituisce di fatto la Conferenza dei Sindaci della Riviera. La Conferenza raggruppa i comuni di Campagna Lupia; Campolongo Maggiore; Camponogara; Dolo; Fiesso d'Artico; Fossò; Mira; Noventa Padovana; Pianiga; Stra e Vigonovo. La convenzione ha durata fino al 2050 ed è lo strumento attraverso cui i Comuni della Riviera del Brenta andranno ora a costituirsi come associazione di Comuni, per sfruttare al meglio le potenzialità e le risorse messe in campo con l'istituzione, da parte della Regione Veneto, della Conferenza dei Sindaci.

"Con la firma della convenzione - spiega Marco Dori, sindaco di Mira e attuale presidente protempore della conferenza - il nostro territorio ha ora un organo di rappresentanza che raggruppa tutti i comuni della Riviera e credo che questo sia molto importante. Un interlocutore unico per progettualità d'area che supera i vecchi confini tra i comuni. Puntiamo con decisione a sostenere lo sviluppo del nostro territorio e per questo siamo determinati a portare avanti fin da subito i due progetti che abbiamo da tempo condiviso: la costruzione di una rete ciclabile su tutto il territorio della Riviera, con il tracciato a sbalzo sul Naviglio e che metta in connessione le ville con la laguna, grazie al quale contiamo di sviluppare la mobilità e il turismo del nostro magnifico territorio; c'è poi il progetto per il museo diffuso e la cultura d'area, con la candidatura della Riviera a Città Italiana della Cultura e a sito Unesco. Oltre ai progetti - aggiunge Dori - in questi anni la Conferenza ha poi dimostrato di essere organo di attenzione e coordinamento tra le varie amministrazioni, raccogliendo le istanze dei territori, delle imprese, dei cittadini e di chiunque avesse un'esigenza d'area da portare all'attenzione dei sindaci".

La conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta prevede ora un ultimo step, ossia la costituzione davanti a notaio dell'associazione, ed è poi pronta ad operare. La sede legale della conferenza resterà a Mira, mentre la presidenza sarà determinata ogni due anni e sarà collocata nel municipio del sindaco eletto presidente dall'assemblea. Non è prevista l'istituzione di una giunta e le decisioni vengono direttamente prese dall'assemblea. "Come sindaci - spiega Dori - abbiamo preso spunto dal modello attivato nel litorale, quindi con una struttura snella e funzionale. Ora la vera sfida è avviare la conferenza e strutturarla perché possa attivare tutte le sue potenzialità. Per noi i finanziamenti regionali devono essere una leva per moltiplicare gli investimenti e le risorse da destinare per il nostro territorio, favorendo eventi, infrastrutture, servizi e promozione. Ora ci concentriamo sul Pnrr e sulle sue progettualità, ma la sfida vera è quella di trasformare la Conferenza in uno strumento per attrarre risorse e moltiplicare le occasioni di sviluppo per la Riviera del Brenta".