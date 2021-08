Tamponi ai turisti: Covid point in tutte le località balneari dell'Ulss 4

Con l'obbligo di esibire l'esito di un tampone previsto da alcuni Paesi europei per i connazionali che rientrano dalle vacanze, trascorse ad esempio nelle località balneari del litorale veneziano, martedì 3 agosto la Regione Veneto ha disposto che ogni azienda sanitaria debba attivare almeno un punto tamponi per turisti, a pagamento nel caso essi siano stranieri. «E’ una novità che arriva per decisione di altri Paesi – osserva il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi – che impatterà in modo non trascurabile in questa Azienda sanitaria, basti pensare alla massiccia presenza tedeschi in vacanza in questo periodo a Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino Treporti. Per dare una risposta efficace alla richiesta di tamponi da parte di tanti vacanzieri, è stata pertanto un’organizzazione di testing in tutte le località balneari, la quale si aggiunge alla già intensa attività svolta dal nostro personale sul fronte della ricerca del virus, con l'attività di testing, e parallelamente sul fronte delle vaccinazioni».

Oltre ai covid point aziendali attivi a: Portogruaro (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14), San Donà di Piave (7 giorni su 7 dalle 7 alle 13.30 e dalle 14 alle 20), Jesolo (7 giorni su 7 con orario 8-14), dal 12 agosto verranno attivati un punti tampone per l'esecuzione di test antigenici rapidi anche a Bibione, presso l'ambulatorio di medicina turistica in via Maja attivo il giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18; a Caorle presso la sede del distretto sociosanitario in Riva dei Bragozzi, il giovedì dalle 15 alle 18; a Cavallino presso l'ex centro civico, attivo il venerdì con orario 15 -18 e il sabato con orario 9 - 12.

Ai punti tampone si aggiunge l’unità mobile del progetto “Tamponi on the beach” che sino a fine agosto stazionerà il lunedì in piazzale Zenith a Bibione dalle 15 alle 18; il mercoledì nei pressi della biblioteca comunale di Cavallino dalle 15.30 alle 18.30; il giovedì in piazzetta Plaza ad Eraclea mare dalle 15 alle 18 e il venerdì in piazza Mazzini a Jesolo dalle ore 18 alle ore 22.

L'attività di testing svolta dall’Ulss4 sarà a pagamento per i turisti stranieri. Oltre ai centri tampone dell'ulss 4 i turisti possono avvalersi, per l'attività di testing, anche nelle farmacie aderenti al protocollo della Regione Veneto per lo svolgimento di questa attività, e ad una rete di strutture mediche private.