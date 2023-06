Autovie, crescono i transiti lungo la A4. Le previsioni traffico per il weekend

Crescono i transiti nei primi cinque mesi lungo la rete di Autovie Venete e la A4 si conferma sempre di più autostrada del turismo e del mare. I dati (provvisori) elaborati dall’unità organizzativa viabilità e traffico della direzione esercizio della concessionaria parlano chiaro: da gennaio a maggio sono stati 18.861.681 i passaggi registrati, a fronte dei 17.766.578 del 2022 (+6,16%). Aumentano soprattutto i transiti di auto (+ 8,93%), mentre rimangono invariati quelli legati ai mezzi pesanti (+0,20%).

Oltre un milione di transiti nella prima settimana di giugno

A maggio il boom con oltre 3 milioni di veicoli leggeri (+3,68% rispetto al 2022) che hanno attraversato la rete autostradale di Autovie Venete. Una tendenza che sembra continuare anche nei primi giorni di giugno, con oltre un milione di transiti totali nella settimana dal 29 maggio al 4 giugno (+4,73% rispetto alla stessa settimana del 2022). Insomma, nonostante la stagione balneare non sia iniziata sotto i migliori auspici dal punto di vista meteorologico, non sono mancati i turisti e viaggiatori – anche dall’estero - che hanno scelto di passare qualche giorno di vacanza nelle località del Veneto e del Friuli, spinti anche dai ponti del primo maggio e della festa della Repubblica, dall’Adunata degli Alpini, oltre che dall’Ascensione e dalla Pentecoste. A confermare questo dato sono i movimenti di stazione, ovvero le uscite dei veicoli ai caselli. Questi i risultati di maggio: + 8,01% Udine Sud, + 7,15% Palmanova, + 6,71% Trieste; + 6,54% Portogruaro, + 2,05% San Donà di Piave, + 1,88% Latisana.

Le previsioni traffico per il prossimo weekend

Nel fine settimana l’attenzione è puntata sul Corpus Domini, festività molto sentita in Austria e in Germania e in grado di richiamare nelle località balneari del nord est molti turisti d’oltralpe. Giovedì 8 giugno in mattinata si prevede traffico sostenuto lungo la A23 da Udine Sud al Nodo di Palmanova, e per l’intera giornata, in entrambe le direttrici della A4 e sulla tangenziale di Mestre (A57) in direzione Trieste. Venerdì 9 ancora traffico sostenuto in direzione Trieste lungo la Tangenziale di Mestre per l’intera giornata e sulla A4 nel pomeriggio. Sabato 10 e domenica 11 mattina è possibile il verificarsi di code e rallentamenti ai caselli balneari. Il traffico calerà progressivamente in entrambi i pomeriggi.