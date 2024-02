Venezia, trasporto pubblico sempre più digitale: 70 nuovi pannelli e oltre 350 validatrici

Il trasporto pubblico veneziano sempre più digitale. Con un investimento di 334 mila euro, di cui 294 mila finanziati da fondi React del Comune di Venezia, 70 nuovi pannelli informativi copriranno l’intera rete tranviaria dopo oltre un decennio di esercizio dei monitor installati durante la lunga fase di cantiere del tram. Versione in scala dei nuovi pannelli terminal ledwall (otto) installati nei principali hub cittadini, anche questi parte di un progetto finanziato dal Comune di Venezia insieme alle emettitrici automatiche e agli schermi lcd per la comunicazione legata alla gestione dei flussi di mobilità e al contributo di accesso, i pannelli informativi tram trasmettono in tempo reale i tempi di attesa delle linee alle fermate ed eventuali messaggi estemporanei (deviazioni, blocchi, modifiche di percorso o orario).

Le nuove validatrici

Delle 2.200 validatrici necessarie per coprire l’intera rete, è stato oggi completato il 15%, con l’obiettivo di arrivare al 100% entro fine aprile. Il cronoprogramma dovrà proseguire con il completamento della rete automobilistica (già terminate le installazioni su tram, People Mover, linee aerobus e alcuni impianti della rete di navigazione) e successivamente degli imbarcaderi in laguna. Le nuove validatrici si distinguono per un unico punto di contatto indipendentemente dal supporto utilizzato (tessera Venezia Unica, biglietto elettronico e QR Code), uno schermo lcd ampio e l’abilitazione al pagamento con carte bancarie contactless (EMV), di prossimo avvio.

Le altre novità

«Stiamo lavorando in parallelo su molti fronti con l’obiettivo di portare innovazione e automazione nei servizi di mobilità - dichiara il direttore generale del Gruppo AVM Giovanni Seno -. Dai nuovi sistemi di controllo accessi nei parcheggi in struttura al generale piano infomobilità e sicurezza, dalle validatrici e più in generale dal progetto EMV per il pagamento con carte bancarie contacless, con un modello di gara che stanno studiando a livello internazionale, al nuovo sistema di bigliettazione elettronico che ci permetterà di dialogare con tutti i vettori a livello regionale».

