Torna il concorso di disegno "Drawing The Guggenheim" al museo di palazzo Venier dei Leoni

Torna a Venezia Drawing The Guggenheim, l'iniziativa del museo di palazzo Venier dei Leoni dedicata all'arte e agli amanti del disegno. Domenica 17 ottobre, infatti, i visitatori della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia potranno fermare su carta uno scorcio significativo del museo e partecipare alla quinta edizione del concorso di disegno dedicato alla collezionista americana e alle opere d'arte conservate nei suoi musei.

Non solo Venezia ma New York e Bilbao permetteranno a tutti gli appassionati d'arte di partecipare all'evento immortalando, con foglio e matita forniti dal museo, un'immagine per loro significativa della sede Guggenheim nella quale si trovano e condividerla poi, sui propri canali social utilizzando l’hashtag #DrawingTheGuggenheim. Una selezione di disegno verrà ripresa sugli account social dei tre musei Guggenheim con menzione dell'autore.

Inoltre, alle 12 e alle 16, il pubblico avrà l’opportunità di seguire due presentazioni gratuite sulla storia di Palazzo Venier dei Leoni, iconico palazzo non finito costruito nel 1748 su progetto dell’architetto Lorenzo Boschetti, oggi sede del museo, mentre alle 15 i più piccoli potranno partecipare a uno speciale Kids Day dedicato all'architettura non finita della celebre ex dimora storica di Peggy Guggenheim.

La partecipazione è gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso. Tutte le attività si svolgeranno negli spazi aperti del giardino delle sculture, nel rispetto della normative di contenimento del Covid-19. Si consiglia di prenotare online il biglietto sul sito del museo, al seguente link.