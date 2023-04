Donati due elettrocardiografi alla UOC Cure Primarie del Distretto Mirano - Dolo

Oggi il Municipio di Mirano ha ospitato la cerimonia di donazione alla UOC Cure Primarie del Distretto 3 Mirano – Dolo di due elettrocardiografi Schiller FT-1 da parte de La Colonna - Associazione Lesioni Spinali aps.

Questi strumenti diagnostici saranno disponibili per gli esami da eseguire a domicilio per tutti coloro che hanno difficoltà negli spostamenti, grazie al servizio ADI e alle Unità Operative Complesse di Cure Primarie del distretto 3 Mirano-Dolo. Nel distretto, che comprende 17 Comuni per un totale di 270 mila abitanti, sono 11 mila le persone da 0 a 100 anni seguite a domicilio. Una cinquantina gli infermieri impegnati in questo servizio.

Il Sindaco Tiziano Baggio ha accolto i rappresentanti dell'AULSS 3, de La Colonna ei numerosi volontari nel Municipio, luogo simbolico della città, con un ringraziamento particolare al personale che lavora nella sanità. Erano presenti il ??dott. Stefano Vianello, Direttore del Distretto 3 Mirano-Dolo dell'AULSS 3 Serenissima, la dott.ssa Vania Noventa, Direttrice delle UOC Cure Primarie Distretto 3 Mirano-Dolo dell'AULSS 3 Serenissima e Sara Marchiori, Coordinatrice ADI, che hanno collaborato a questa iniziativa.