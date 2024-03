«22 incidenti in meno di un anno e mezzo sulla SP 59»: presentato un esposto

«Da settembre 2022 a febbraio 2024 si sono verificati 22 incidenti stradali, di cui 8 hanno interessato moticicli. Anzichè continuare ad arginare e tamponare ulteriormente la situazione, si proceda finalmente con un definitivo e risolutivo intervento mirato per la messa in sicurezza della strada». È questa la richiesta contenuta nell'esposto presentato nei giorni scorsi alla Città Metropolitana, sottoscritto dall'associazione APS Amici di Omar e da altre associazioni e club, anche di motociclisti, nei quali si sottolinea la necessità di un intervento urgente sulla strada provinciale 59, nel tratto tra San Stino e La Salute di Livenza. La cosiddetta "provinciale maledetta", dove sono state molte le vittime.

«Serve una soluzione definitiva»

«Sono evidenti agli occhi di tutti avvallamenti e dossi del manto stradale lungo tutto il tratto, causati molto probabilmente da un dissesto idrologico e dalla mancanza di stabilizzazione del substrato del terreno - spiegano i firmatari -. Se questa situazione è pericolosa per gli automobilisti, lo è sicuramente ancor di più per i motociclisti. Gli Amici di Omar ritengono che l’installazione dell’autovelox a poco è servita, se risulta comunque essere pericoloso percorrere la SP59 alla velocità massima di 70 all'ora. Abbassare ulteriormente il limite di velocità si tradurrebbe in un ulteriore tentativo di tergiversare senza dare una soluzione definitiva al problema». L'autovelox era stato installato nel 2017 proprio a seguito di una serie di incidenti. La strada provinciale 59 non è percorsa solo dai residenti dei comuni limitrofi ma interessa anche un importante flusso di turisti estivi, poiché collega il casello autostradale di San Stino con Caorle. «Chiediamo un intervento immediato con un opera definitiva e risolutiva», si legge nell'esposto.