Federica Pellegrini vicinissima al parto mostra il pancione del nono mese

Federica Pellegrini è sempre più vicina al parto, anzi, ormai è agli sgoccioli della sua gravidanza. La campionessa di nuoto di Spinea, infatti, è alla fine del nono mese e presto diventerà mamma per la prima volta di una bambina, che avrà con il suo compagno ed ex allenatore Matteo Giunta. Con una luce speciale che le traspare dagli occhi e una gioia che le si legge in viso, Il giorno di Natale, Federica si è mostrata in uno scatto dolcissimo con un pancione ormai pronto per lasciare spazio a una nuova vita che tra pochissimo arriverà per cambiarle la vita per sempre.

Nei giorni scorsi, invece, la nuotatrice ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae seduta sul divano, struccata ma semplicemente bellissima con la felpa della nazionale italiana e un pancione talmente grande in grado di tenere in piedi un bicchiere poggiato sopra. E Federica ha subito commentato: «Le grandi soddisfazioni della vita». In tantissimi hanno commentato la foto di Federica mostrandole vicinanza per questo momento speciale che sta per vivere, quello di diventare mamma e augurandole il meglio per il parto ricordandole anche che questo pancione un po' ingombrante, tra pochissimo, le mancherà.

Ma quando partorirà Federica? Quanto manca alla nascita della sua bimba di cui non è stato svelato ancora il nome? Manca davvero pochissimo perché la fine della gravidanza per Federica Pellegrini è fissata per questa settimana, tra Natale e Capodanno, probabilmente il 29 dicembre 2023.