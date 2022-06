Una festa dedicata alle associazioni

Il 5 giugno torna a Dolo la Festa delle Associazioni. Un'occasione per far conoscere le realtà di volontariato del territorio e le tante attività che svolgono quotidianamente. «Il mondo dell'associazionismo è sempre stato una risorsa fondamentale per la nostra comunità - spiega il sindaco Gianluigi Naletto - e il supporto in ambito sociale, ricreativo, culturale e sportivo che i nostri volontari danno alla vita del paese è una ricchezza imprescindibile. Siamo felicissimi di poter riaprire, dopo due anni di pandemia, la vetrina sulle nostre associazioni».

Domenica prossima, dalle 9 alle 18, in piazza Mercato, associazioni in mostra, dunque. «Una vera e propria festa - aggiunge l'assessore ai Servizi sociali Chiara Iuliano - che arriva dopo due lunghi anni di lavoro, in primis con le associazioni che si occupano del sociale e che in questi due anni di pandemia hanno continuato, seppur con estrema difficoltà, a portare avanti il loro impegno per aiutare l'amministrazione e i cittadini più in difficoltà. Tutte le associazioni che saranno presenti domenica hanno vissuto le stesse difficoltà. Questa giornata vuole essere un momento per "brillare", presentarsi e trovare anche nuovi soci. Il programma della giornata sarà ricco, con una serie di attività concrete e gratuite per avvicinare la cittadinanza al loro operato. Ricominciamo a vivere la nostra "Dolo Gentile", che senza le associazioni non potrebbe essere tale».

«Anche Legambiente Riviera sarà in piazza con le associazioni, domenica, con "Puliamo il Mondo": appuntamento alle 10 in piazzetta degli Storti per raccogliere i rifiuti abbandonati nel centro storico e rendere il nostro paese più bello - conclude l'assessore all'Ambiente Giorgia Maschera -. La Festa delle associazioni sia anche momento per dare un contributo alla cura dell'ambiente, che deve essere sempre tra le nostre priorità quotidiane».