Le notti del Carnevale di Venezia si accendono con le feste all'Arsenale e a Marghera

Le notti del Carnevale di Venezia si animano di musica e divertimento, tra location suggestive e feste con travestimenti che daranno sfogo alla propria creatività. Dall’Arsenale di Venezia fino a Forte Marghera, sarà un weekend grasso sulle note dei maggiori successi di musica pop, dagli anni '80 e '90, fino alle più recenti canzoni in classifica.

Arsenale Carnival Experience

Nelle storiche Tese dell’Arsenale di Venezia si balla con Arsenale Carnival Experience: dopo l’opening di sabato 3 febbraio, l’appuntamento si rinnova anche per il 9, l’11, il 12 e il 13 febbraio, sempre dalle 22 alle 3. Tre padiglioni allestiti e attrezzati per far divertire giovani e non di tutte le nazionalità, con “Orient Experience”, la notte pensata per ballare la miglior musica anni 80, 90 e 2000, “Muevete Carnival Party”, “Rock'n'Roll in Venice”, e “La Isla d’Oriente”. E sabato 10 febbraio pronti a ballare tutta la notte con l’evento firmato Peplex London, direttamente dal Regno Unito, che ha scelto proprio il Carnevale di Venezia per il suo primo show internazionale.

Clubbing a Forte Marghera

Al Dock29 di Forte Marghera, invece, tre serate di musica e divertimento con Il Muretto e Suonica, dalle 23 fino alle 4. Si inizia venerdì 9 febbraio con “Hardstyler”, il format in collaborazione con il Loco Club di Padova che vuole promuovere la cultura del clubbing attinente a tutte le sfumature della musica elettronica, proponendone i suoi sottogeneri, mentre sabato 10 è tempo di “Random, una festa a caso”, il party in cui i dj pescano tra le hit di tutti i tempi e di qualsiasi genere musicale. Parola d’ordine: vestirsi a caso con look e abbinamenti improbabili per dare sfogo alla creatività.

Le serate danzanti al Forte si chiudono martedì grasso, il 13 febbraio, con “Teenage Dream”, un appuntamento che farà ballare e cantare i ragazzi cresciuti con le sigle dei cartoni e delle serie tv. Sarà una serata piena di karaoke con le hit degli anni 2000 e di Disney Channel per ballare e cantare sulle note di High School Musical e i duetti di Camp Rock sfoggiando outfit a tema.