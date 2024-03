Sulla Rai il film d'animazione che celebra i 1600 anni di Venezia

Il film di animazione che celebra i 1600 anni di Venezia sbarca sulla Rai. Sarà trasmesso in prima visione su Rai Gulp e RaiPlay lo speciale "Venezia - La più antica città del futuro", opera scritta da Jacopo Martinello e diretta da Andrea Giro e Roberto Zincone. Sarà possibile vederlo alle 9 e alle 17.40 di venerdì 22 marzo (Rai Gulp) o in streaming (RaiPlay).

È uno speciale di 25 minuti, rivolto a un pubblico di ragazzi e famiglie, realizzato dallo studio Primal Shape in collaborazione con Rai Kids, con l’obiettivo di mettere in scena le bellezze e la delicatezza della città lagunare in un misterioso viaggio tra passato e futuro. «Ringrazio quanti hanno creduto nel progetto di utilizzare anche il cartone animato per raccontare ed imparare Venezia - spiega il primo cittadino, Luigi Brugnaro -. All’interno del percorso per i 1600 anni di Venezia, che prosegue ora con le celebrazioni per Marco Polo continuiamo a sviluppare tanti appuntamenti culturali legati alla contemporaneità, per una proposta complessiva della Città di Venezia che riguardi tutte le fasce d'età, con particolare attenzione ai bambini e ai nuovi linguaggi. In questo modo ai più piccoli riusciamo a spiegare i concetti di sostenibilità e rispetto».

Lo speciale sarà presentato in anteprima ai bambini delle scuole di Venezia e Mestre venerdì 15 marzo, alle ore 9.30, in due appuntamenti in programma in contemporanea al Giorgione movie d'essai di Venezia e al Candiani di Mestre, alla presenza del sindaco e del direttore di Rai Kids, Luca Milano. «Presentare il nostro cartone animato in anteprima con i bambini delle scuole di Venezia ha un valore particolare - spiega Milano -, perché sottolinea quanto sia viva e vitale la città che raccontiamo nello speciale». Il film, che verrà distribuito anche all’estero, riunisce l'unicità della storia e dell’arte di Venezia con il tema della sostenibilità e della tutela della natura.

Il cartone animato

Nel cartone animato, Elena, soprannominata Nanna, una ragazzina di 11 anni, assiste con il suo amico Alvise alla festa per l’anniversario dei 1600 anni dalla fondazione della città di Venezia. Allontanandosi dalla basilica di San Marco, dove si teneva il discorso del sindaco, i due ragazzi si recano al ponte di Rialto. Elena trova uno strano messaggio inciso su una targa, rivolto a lei: «Nanna, aiuto! 25/03/2021 Ca’ Dario, Codex». I ragazzi si recano di corsa a Ca’ Dario ed Elena attratta da un suono proveniente da una grata, appoggiandosi, vi cade dentro. Finisce per innescare una serie di eventi che la portano a viaggiare nel passato e nel futuro.