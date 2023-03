Due giorni dedicati alla mobilità studentesca fisica e digitale

Una due giorni per discutere del futuro dei servizi erogati agli studenti universitari in tutta Europa: dall’attuazione di nuovi processi digitali relativi al programma Erasmus+, al potenziamento delle infrastrutture informatiche quali l’eSignature e l’eArchive, fino all’armonizzazione dei sistemi di gestione delle eCard, per facilitare la mobilità internazionale degli studenti universitari in uno spazio europeo della "Higher Education" privo di frontiere.

Il Forum di "Ecsta", European council for student affairs, andrà in scena giovedì e venerdì a Palazzo Badoer, nel cuore del centro storico veneziano, con gli interventi di esperti e accademici provenienti da Germania, Austria, Spagna, Francia, Olanda, Lussemburgo, Grecia, Svezia e altri Paesi europei. A fare gli onori di casa sarà Esu Venezia con il presidente Piergiovanni Sorato e il direttore Stefano Ferrarese che è anche vicepresidente di Ecsta. Nei lavori di apertura è previsto anche il saluto di Benno Albrecht, rettore di Iuav che ospita l’evento, una delle università insieme a Ca’ Foscari, Accademia di Belle Arti e Conservatorio di musica Benedetto Marcello, con cui l’ente regionale per il diritto allo studio universitario mantiene un rapporto costante e costruttivo su temi al centro del dibattito del Forum.