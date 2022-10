Centinaia di studenti tra gli stand dell’offerta formativa del salone "Fuori di banco"

Si svolge al Forte Marghera di Mestre la 13^ edizione di "Fuori di banco", salone dell’offerta formativa scolastica promosso della Città metropolitana di Venezia e dal sindaco Luigi Brugnaro. L'obiettivo è dare l'opportunità agli studenti della scuola secondaria di 1° e di 2° grado di conoscere l’offerta formativa del territorio e le occasioni di crescita personale.

Giovedì è la giornata dedicata agli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado, che hanno potuto incontrare gli orientatori dei licei, degli istituti tecnici e professionali e delle scuole di formazione professionale, mentre gli studenti in uscita dalle scuole superiori e formazione professionale si sono confrontati con i rappresentanti delle università, degli Its, delle accademie e di altre realtà formative.

A portare il saluto del sindaco della Città metropolitana è intervenuto il consigliere metropolitano Matteo Senno. «Fuori di banco accompagna gli studenti nella loro prima scelta di vita importante – ha detto Senno, salutando i partecipanti -. Scegliere la scuola superiore o l’università che più si avvicina alle loro attitudini e possibilità è fondamentale per poi iniziare a preparare il futuro di ognuno. Il ritorno del salone in presenza è un passaggio fondamentale, non solo per i ragazzi ma anche per gli insegnanti. Un segnale di normalità che contribuisce anche al successo di questa iniziativa, che quest’anno ha trovato casa nella splendida sede di Forte Marghera».

In aggiunta agli spazi espositivi, nel corso della manifestazione si stanno svolgendo su prenotazione delle attività di orientamento scolastico e professionale - 20 appuntamenti tra laboratori e seminari raccolti nel Programma culturale - rivolti agli studenti e ai gruppi classe, accessibili su prenotazione. Fuori di banco prosegue anche venerdì e sabato, alternando la presenza di classi delle scuole medie e delle scuole superiori del territorio che hanno riservato la loro presenza a Forte Marghera.

Espositori: Università e ITS

27 e 28 ottobre dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle ore 18.30;

29 ottobre dalle ore 8.30 alle 14.30;

PADIGLIONE 30: Esposizione rivolta agli studenti in uscita dalle Scuole Secondarie di primo grado

Espositori: Scuole superiori e della Formazione professionale