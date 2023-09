Cambio ai vertici della guardia di finanza di San Donà: arriva il tenente Gabriele Rolando

Dopo cinque anni, il capitano Giuseppe Santucci lascia il comando della guardia di finanza della compagnia di San Donà di Piave e passa il testimone al tenente Gabriele Rolando. Santucci assumerà ora il ruolo di comandante del 1° nucleo operativo metropolitano di Venezia con competenza nel centro storico lagunare.

Nel corso della sua permanenza a San Donà ha conseguito grandi risultati nei principali settori di servizio del corpo: dal contrasto alle frodi fiscali all’azione a tutela della spesa pubblica, alla lotta alla criminalità organizzata, con particolare attenzione ai profili economico patrimoniali che hanno consentito il sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per milioni di euro. Una particolare menzione meritano le indagini svolte per una frode fiscale ai fini Iva, perpetrata nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, che ha consentito di portare alla luce oltre 100 milioni di fatture per operazioni inesistenti e una società di formale diritto albanese esterovestita.

Santucci lascia ora il posto a Rolando, romano di origini, che proviene dalla compagnia delle fiamme gialle di di Scafati (Salerno), dove ha ricoperto per tre anni l’incarico di comandante della sezione operativa pronto impiego. Al saluto di passaggio di consegne tra i due ufficiali, avvenuto nella caserma “Guardia terra Giovanni Bortoluzzo”, ha partecipato anche il comandante provinciale di Venezia, il generale di brigata Giovanni Salerno, il quale, nell’occasione, ha accompagnato i due ufficiali per una visita istituzionale al sindaco di San Donà Alberto Teso.