Gianluca Vacchi sbarca a Venezia con il Kebhouze

Gianluca Vacchi arriva a Venezia, non di persona, ma con il suo Kebhouze che ha aperto i battenti ieri al centro commerciale Nave di Vero. La catena di kebab dell'imprenditore da 40 milioni di follower sui social ha inaugurato il sesto punto vendita, dopo i tre di Milano, Roma e Biella.

«È il primo in Veneto - commenta il socio e collaboratore di Vacchi, Giulio Paternò - Abbiiamo scelto la Nave del Vero perché è la location adatta al food brand, che ha rivisitato il kebab mai considerato prima dalle altre catene dei fast food». Tre le varianti: pollo, black angus e 100 per cento vegetale. «È una sfida associare uno degli street food più antichi del mondo a un personaggio come Gianluca. Un contrasto interessante - commenta Paternò - Il kebab sdogana l'inarrivabilità di Vacchi».

Molte persone, dice Paternò, che non avevano mai mangiato kebab hanno sperimentato qualcosa di semplice e ancora poco valutato probabilmente. Ora con questo nuovo modo di presentare la cucina di un'altra cultura, simile ai players come Mc Donald's, il prodotto viene rilanciato, grazie anche ai colori, alla mascotte Keb, e al packaging eco friendly. «La sfida è rivisitare un food semplice come il kebab, mai considerato dai fast food prima d'ora, e rilanciarlo. Un'idea che per ora sta andando bene in termini di ritorni». Prossime città che avranno il Kebhouze di Vacchi sono Torino e Genova; 15 punti vendita entro giugno e una ventina in tutta Italia entro l'anno.