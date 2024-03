Jesolo ricorda le vittime innocenti delle mafie

Jesolo ha celebrato questa mattina la giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie con una cerimonia a cui hanno partecipato anche bambini e ragazzi delle scuole.

La cerimonia si è svolta nel piazzale antistante il municipio, dove è stato piantato un albero di acero e dove l’anno scorso l’amministrazione ha ricevuto 4 talee dell’Albero di Falcone, il fico che cresce a ridosso dell’abitazione del giudice a Palermo, e 6 talee di essenze dal reparto carabinieri biodiversità di Vittorio Veneto. All’incontro erano presenti i rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi, gli studenti dell’istituto comprensivo Calvino, dell’istituto comprensivo D’Annunzio e dell’Ipseoa Cornaro che hanno letto un proprio intervento in ricordo delle vittime. Presenti anche i bambini della scuola dell’infanzia Santa Rita.

I prossimi appuntamenti

Alla cerimonia seguiranno tre importanti appuntamenti. La mattina di martedì 26 marzo il collettivo Archipelagos Teatro, con il supporto dell’associazione Libera, porterà sul palco del teatro Vivaldi lo spettacolo “Aspide. Gomorra in Veneto” per gli studenti delle scuole. La sera dello stesso giorno, alle 20, lo spettacolo verrà replicato per l’intera cittadinanza. Ad anticipare la rappresentazione serale sarà un incontro pubblico, patrocinato dal Comune di Jesolo e dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo, e sostenuto dalle associazioni Libera e Servizio Pubblico, con il professor Antonio Parbonetti del’Università di Padova sul tema del rischio infiltrazioni delle mafie nell’economia del Veneto.

