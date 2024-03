Tornano in campo i Guardians a San Marco e Rialto

Sono tornati in azione questa mattina i Guardians a Venezia, in piazza San Marco e nell'area di Rialto. La nuova squadra di 11 addetti e un caposervizio avrà il ruolo di informare i turisti sulle buone pratiche da adottare per tutelare e rispettare il centro storico e di segnalare eventuali comportamenti scorretti.

«Attraverso i vostri consigli trasmetterete ai visitatori l'unicità e al contempo la fragilità di Venezia, sensibilizzando al rispetto dei monumenti e della storia della città - ha detto loro l'assessore al turismo, Simone Venturini -. Essere da supporto per questioni logistiche o per eventuali dubbi aiuta a garantire un'esperienza di visita soddisfacente ma, chiaramente, in caso di comportamenti scorretti o pericolosi avrete un filo diretto con la nostra polizia locale».

Il servizio è attivo da oggi e si concluderà il 3 novembre. La presenza dei Guardians sarà garantita durante il weekend di Pasqua, nei fine settimana dal 5 al 7 aprile, dal 12 al 14 aprile, dal 19 al 21 aprile, durante il ponte dal 25 aprile al 5 maggio, dal 10 al 12 maggio, dal 17 al 19 maggio, dal 24 al 26 maggio. A partire dal 29 maggio, in concomitanza con il Salone Nautico all'Arsenale, i Guardians entreranno in azione tutti i giorni, dalle 10 alle 18, fino al 27 ottobre. Il servizio, infine, si concluderà nel weekend tra l'1 e il 3 novembre.