Portogruaro, inaugurate due comunità terapeutiche protette

Due nuove comunità terapeutiche riabilitative protette (Ctrp) sono state inaugurate oggi a Portogruaro, in viale Trieste 144. A fare gli onori di casa è stato il dg dell’Ulss 4 Veneto orientale, Mauro Filippi, con la direttrice del dipartimento di salute mentale Anna Urbani e la presidente della cooperativa “Insieme si può”, Raffaella Da Ros. Erano presenti anche i sindaci del territorio, oltre all'assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin.

Le due comunità sono comprese in una struttura la cui gestione è affidata alla stessa cooperativa “Insieme si può”, da tempo impegnata in collaborazioni con l’azienda sanitaria, che ha acquistato e ristrutturato le sedi. Ciascuna ha la propria specializzazione: una, da 10 posti letto, si concentra sul trattamento continuativo ad alta intensità; l’altra, da 8, è dedicata all'intensità di trattamento intermedio, successivo al ricovero ospedaliero o ad ospitalità con livello superiore. Entrambe sono dotate di comfort e servizi: soggiorno, sala da pranzo, cucina, lavanderia, bagni, ambulatorio, locale per il personale, magazzino; per le attività esterne un ampio giardino e parcheggio auto privato.

Lanzarin si dice soddisfatta per un'operazione che «dà concretezza alla programmazione regionale in materia di salute mentale, con sempre più adeguati servizi assistenziali. Il nostro obiettivo è fare in modo che ogni disagio trovi un percorso di presa in carico, completo ed esaustivo, che sia la giusta risposta di cura e riabilitazione fino al reinserimento comunitario, sociale e lavorativo. Le strutture inaugurate in questa mattinata per la loro destinazione e funzione sociosanitaria sono un tassello importantissimo di questo modello».

Con le nuove strutture, infatti, si amplia l’offerta di residenzialità nell’area della salute mentale. «Queste comunità - ha osservato il dg Filippi - presentano un modello organizzativo di tipo “familiare”. Al loro interno ciascun utente trova un suo spazio e un suo ruolo, giorno dopo giorno può sperimentare i propri limiti e la propria autonomia, la responsabilità verso sé stesso e verso gli altri. La continua interazione tra l’equipe di lavoro e l’utente costituisce lo strumento terapeutico di base, il tutto sempre in rete con la famiglia e le altre risorse del territorio».

L'operazione è descritta da Raffaella Da Ros: «Abbiamo acquistato, ristrutturato e messo a disposizione la struttura per la realizzazione di un progetto che costituisce un esempio di sinergia e collaborazione tra pubblico e privato. Arrivare all’accreditamento e quindi all’apertura di queste due comunità è stato un percorso tanto importante quanto impegnativo per il nostro ente, che ha da poco compiuto quarant’anni e ha maturato una trentennale esperienza nell’ambito della salute mentale. Queste due Ctrp accoglieranno complessivamente 18 persone, già la prossima settimana saremo al completo. A seguire gli utenti sarà una nostra équipe di 25 professionisti, composta da coordinatrice, gruppo di educatori, psicologo-psicoterapeuta, psichiatra, assistente sociale, nove operatori sociosanitari e tre infermieri. Imprescindibile, per la buona riuscita di questo progetto assistenziale, sarà l’interfaccia costante con i referenti medici e clinici del centro di salute mentale dell’Ulss 4 di Portogruaro, con cui collaboriamo da oltre un decennio».