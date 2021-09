A Jesolo un incontro di approfondimento su malattie rare e sport

Nell'ambito delle "Powerchair sport academy" è programmato per domani, 23 settembre, al Villaggio al Mare Marzotto di Jesolo, un doppio appuntamento tra sport e medicina: nel primo pomeriggio un evento di formazione per il personale medico e sanitario, più tardi (dalle 17.30) una tavola rotonda aperta al pubblico sul tema malattie rare e sport, con la partecipazione di illustri ospiti e rappresentanti di associazioni. L'organizzazione è a cura della dottoressa Tharita Da Ronch, mentre tra i partecipanti ci sono il direttore generale dell'Ulss4 Mauro Filippi, il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, il responsabile medicina dello sport Ulss4 Giacomo Checchin, il medico federale Fipps Augusto Fusco e altri ancora. Per informazioni ed iscrizioni scrivere a: medicina.turistica@aulss4.veneto.it

Powerchair sport academy, organizzato da Fipps - federazione italiana paralimpica powerchair sports - vede in questi giorni la presenza a Jesolo di 34 atleti in carrozzina impegnati, dal 15 al 19 settembre, in un camp di allenamento per tutti i livelli, con tecnici e ospiti di fama nazionale e internazionale, momenti di formazione, approfondimento e convivialità.