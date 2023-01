Il Goldoni chiude per lavori, gli spettacoli della stagione in corso saranno ospitati dal Malibran

Partiranno il primo febbraio e si protrarranno per circa sei mesi i lavori di restyling del Teatro Goldoni di Venezia. Una serie di interventi che interesseranno la moquette e le poltrone della platea, - che saranno sostituite e ridotte di 17 unità - l'adeguamento dell'impianto elettrico, e l'intero piano di manutenzioni straordinarie necessarie per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (Cpi). Durante il corso dei lavori, il cartellone non si fermerà: il Teatro Stabile del Veneto ha infatti raggiunto un accordo con la Fondazione Teatro La Fenice, che ospiterà gli spettacoli già programmati al Malibran. Salvo ritardi, lo storico teatro lagunare, il più antico della città, riaprirà i battenti a settembre, per l'inaugurazione della stagione 2023/24.

I lavori al Teatro Goldoni

Nello specifico, i lavori interesseranno gli impianti di sicurezza, estinzione e rilevazioni degli incendi e la bonifica della zona sottostante la platea, dov'è presente un groviglio di tubazioni in amianto, già protette, ma che con l'occasione saranno oggetto di bonifica. I posti a sedere saranno ristudiati nella loro collocazione ed è prevista l'introduzione di quattro postazioni per persone con disabilità, disposte in modo da essere facilmente accessibili. Non da ultimo, è prevista l'integrazione di un nuovo impianto audio a quello già esistente, che sarà posizionato e mimetizzato completamente con le strutture del teatro, in linea con gli standard internazionali.

Una prima tranche di lavori, del valore di 1 milione e 200 mila di euro, era già stata completata nel 2020. Ora «ne saranno investiti altri 1,75 per restituire alla comunità e agli spettatori un luogo più sicuro. - ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Venezia, Francesca Zaccariotto - Fino ad ora era stato annualmente il sindaco ad assumersi la responsabilità di firmare un provvedimento in deroga per l’agibilità del teatro». Il Teatro Goldoni, grazie al complesso di interventi «tornerà ad essere una delle sale modello della prosa italiana. - ha quindi dichiarato il presidente dello Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto - Grati alla Fenice per la collaborazione dimostrataci, riapriremo a settembre con un teatro in completa sicurezza, più accessibile a tutti, più comodo e con una livrea all’altezza della storia che lo ha attraversato».