Servizi sanitari ai turisti sul litorale: pronti 19 interpreti

Sono 19 gli interpreti dell’Ulss 4 che da questa estate svolgeranno attività di mediazione linguistica nei punti di primo intervento del litorale, ossia a Bibione, Caorle, Jesolo e Cavallino Treporti, ma anche nei presidi ospedalieri di San Donà di Piave e di Portogruaro. Sono in gran parte giovani laureati in interpretariato o lingue, reclutati in collaborazione con le università di Padova, Venezia, Udine e Trieste.

Arrivano da Genova, Trapani, Savona, Gorizia e cinque di loro alloggeranno nella foresteria di Jesolo messa a disposizione dall’Ulss 4. Il loro compito sarà garantire la traduzione tra turisti di lingua tedesca e inglese ed il personale sanitario, mentre per pazienti di altra lingua sarà a disposizione un servizio di interpretariato telefonico. In questi giorni il team di interpreti ha partecipato a una giornata formativa, dove ha affrontato tematiche relative alla sicurezza sul lavoro, protocolli operativi, gestione del paziente, gestione amministrativa.

«Un presidio sanitario per turisti non lavorerebbe in sicurezza senza un efficiente servizio di interpretariato – osserva il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi -. Oltre a parlare perfettamente inglese e tedesco, questi ragazzi sono stati selezionati anche per le capacità nel saper gestire e tradurre terminologie mediche, in tal modo possono fornire al personale medico e sanitario la massima comprensione con i pazienti di lingua straniera per offrire le migliori cure. Lavorando in prima linea, nei luoghi di emergenza, con la salute delle persone, questi ragazzi vivranno un’esperienza professionale unica, formativa, di crescita professionale e umana, che resterà impressa a vita». Il servizio di interpretariato (in presenza) è già attivo nel PPI di Bibione; negli altri Punti di Primo Intervento del litorale, e nei pronto soccorso di San Donà e Portogruaro, sarà attivo da maggio a settembre.