Estate dedicata ai lavori nelle scuole in centro storico e isole

Opere e manutenzioni straordinarie nelle scuole del centro storico e isole a Venezia: la giunta stanzia 466 mila euro e decide di occuparse da qui ai prossimi mesi, approfittando della pausa scolastica estiva. Il provvedimento è finanziato attraverso una variazione di bilancio, «importante - commenta l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto - per garantire ai nostri ragazzi, alla ripresa delle lezioni a settembre, scuole sempre più sicure e decorose».

I lavori consentiranno anche di rinnovare i certificati prevenzione incendi (Cpi): sono stati stanziati 70 mila euro per la scuola Duca D'Aosta alla Giudecca, dove sono previste manutenzioni al fine di trasferire la sezione montessoriana, attualmente ospitata nella scuola Renier Michiel. Alla Giovanni XXIII del Lido andranno 198 mila euro, dei quali 99 mila per l'intervento di rifacimento dei controsoffitti della palestra, e la restante parte per un intervento analogo nell'Auditorium. «Altri 99 mila euro - prosegue Zaccariotto - sono destinati al rinnovo dei certificati antincendio nei nidi Ciliegio, San Provolo, Glicine, Gabbiano, Arcobaleno e Onda, nei quali si effettueranno tutte le verifiche sull'efficienza degli impianti e dei presidi di prevenzione incendi. Il Cpi si otterrà anche per il centro cottura Sant' Elena. Infine, 99 mila euro finanzieranno interventi preparatori all'ottenimento del Cpi ai nidi Sole e Delfino del Lido e alla scuola elementare Cerutti di Murano. Con lo stesso finanziamento si procederà ad ottenere la certificazione anche per i centri cottura San Giovanni Bosco al Lido e San Pietro in Volta a Pellestrina. «Un impegno sulle scuole che avevamo preso e stiamo mantenendo e continuando a finanziare», dice Zaccariotto. «È alta l'attenzione a garantire agli alunni di poter studiare in luoghi sicuri», commenta il consigliere comunale delegato alle isole Alessandro Scarpa Marta.