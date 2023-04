"Nel posto giusto", a Jesolo è partita la campagna per il consumo responsabile di alcol

Già in questo weekend di Pasqua a Jesolo è iniziata la campagna per un divertimento sano e responsabile, che il sindaco Christofer De Zotti ha lanciato via social e attraverso i volantini informativi per comunicare nel migliore dei modi le nuove norme sul consumo in suolo pubblico, e sulla vendita per asporto di bevande alcoliche. «Vogliamo trasmettere i valori del consumo consapevole e cosciente di alcolici ma sopratutto di un divertimento sano, dentro le regole, che rispetti se stessi e gli altri», ha scritto il primo cittadino.

Jesolo sta già accogliendo visitatori e turisti e nei prossimi giorni di festa si prepara al tradizionale afflusso di vacanzieri proveniente dall'hinterland, dalla Regione ma anche dall'Italia e dall'estero e prepara a una stagione che lentamente prende il via per la località balneare. Per questo il sindaco De Zotti ha voluto lanciare la campagna con largo anticipo. Come da regolamento di polizia urbana, è consentito il consumo di alcolici solo all'interno di bar, ristoranti e chioschi mentre à vietato vendere alcol per asporto e consumarlo per strada, in suolo pubblico e sulle spiagge, indipendentemente dal materiale dell'involucro.

Lo scopo non è solo infatti evitare che venga trasportato materiale potenzialmente pericoloso come il vetro o le lattine, che in caso di rottura possono causare ferimenti, ma fare in modo che il consumo avvenga solo all'interno dei locali. Una campagna preventiva che accompagnerà la località balneare per tutto il resto della stagione. Infatti se al momento il divieto di asporto e consumo di alcol per strada e sulle spiagge scatta alle 20 di sabato e si protrae fino alla mezzanotte di lunedì, da maggio (e per tutti i mesi di giugno e luglio) la disposizione sarà in vigore dalle 20 di venerdì fino alle 6 di domenica, mentre nel mese di agosto sarà attiva tutti i giorni dalle 20 alle 6 del mattino.