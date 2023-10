La bellezza dei paesaggi lagunari raccontata nel nuovo fumetto di Christophe Dabitch e Piero Macola

I molti paesaggi nascosti di Venezia diventano le ambientazioni di un romanzo di formazione a fumetti: Lagune è il titolo del graphic novel uscito per Coconino Press lo scorso settembre. Scritta da Christophe Dabitch e disegnata da Piero Macola, l’opera racconta una disperata ricerca tra i canali e le isole di una città lagunare quasi distopica, immersa in un futuro prossimo in cui le frontiere sono chiuse.

La trama

La vita del sedicenne Paolo, figlio e nipote di pescatori, procede quasi spensierata fino a quando il padre scompare senza lasciare traccia. Nella sua solitaria ricerca, il giovane protagonista scoprirà una laguna molto diversa da quella che pensava di conoscere e si troverà ad affrontare gli orrori del mondo adulto, nonché i segreti della sua famiglia.

Il fumetto

Isolata dalla sua laguna, la bellezza secolare di Venezia è corrotta da un sistema criminale che sostiene il traffico dei migranti. L’esercito presidia i confini della città e le dighe del Mose sono bloccate e trasformate in muri. In un futuro non troppo lontano in cui predominano la diffidenza e l’immoralità, solo lo splendore dei paesaggi lagunari resta intatto, come se questi fossero testimoni silenziosi e immutabili della degenerazione sociale. E proprio quegli stessi paesaggi hanno ispirato i due autori tra il 2017 e il 2018, quando il fumettista Piero Macola, veneziano di nascita, ha accompagnato lo sceneggiatore francese Christophe Dabitch lungo numerosi tragitti in barca, alla scoperta della laguna: «Noi due avevamo già collaborato in passato – spiega il disegnatore –, e proprio in quel periodo stavamo pensando a una nuova storia, con l’idea di ambientarla a Venezia. Christophe ci era già stato ma aveva visitato solo le zone più turistiche della città. Mi sono allora offerto di portarlo in barca a esplorare insieme tutto il territorio lagunare, con le sue barene e le sue isole abbandonate, e fargli scoprire così i luoghi meno noti ma, forse per questo, più suggestivi».

Non a caso, infatti, nel fumetto mancano quelle “visioni da cartolina” tipiche di Venezia: la città, così come viene comunemente rappresentata dai linguaggi espressivi che fino a oggi hanno tentato di replicarne l'unicità, resta appena sullo sfondo. I magnifici acquerelli di Macola raffigurano le innumerevoli sfumature della laguna, quegli scorci spesso poco approfonditi, riproducendone tutta la poesia. Tra orizzonti infiniti dove il cielo si immerge nell’acqua e i riflessi di luce si dipanano tra le onde, il giovane Paolo conduce con coraggio la sua ricerca: un’avventura che non lo porterà solo a scoprire i lati oscuri dell’essere umano ma anche ad acquisire consapevolezza di sé, in un difficile percorso di autodeterminazione.

Ti insegnerò tutti i canali, tutti i passaggi. Tutte le isole.

Dei luoghi rappresentati si possono riconoscere facilmente Poveglia, il Lido, la Giudecca, San Francesco della Vigna, San Basilio, il Casone di Valle Zappa e alcune prospettive di Porto Marghera con le sue industrie, tuttavia la maggior parte delle tavole tratteggiano diversi elementi della laguna, amalgamati tra loro per creare un panorama nuovo. La tecnica dell’acquerello si dimostra estremamente efficace per restituire la meraviglia degli scenari: «Confrontarmi con un metodo artistico del genere rappresentava una sfida, per me, perché era la prima volta che mi approcciavo ad esso – racconta Macola –. Uno dei miei obiettivi, quando ho iniziato a lavorare a questo fumetto, era quello di riuscire a padroneggiare al meglio questa tecnica, dal momento che ho pensato subito che si sposasse perfettamente con i paesaggi lagunari».

L'impronta sociale e politica

In Lagune le incantevoli vedute venete fanno da contraltare a una storia drammatica, che racchiude in sé tutta la cupezza di tempi oscuri, dove la sopraffazione e l’avidità hanno preso il posto dell’empatia e della solidarietà. In un futuro che non sembra poi tanto lontano né troppo inverosimile, diventa difficile fidarsi persino degli amici e dei propri familiari. Ecco perché Lagune non è solo un semplice e apprezzabile atto d’amore verso i paesaggi veneziani, ma, forte di un’esplicita impronta sociale e politica, rappresenta un coraggioso tentativo di affrontare alcune tematiche oggi più che mai attuali: «Le mie storie prendono sempre spunto dall’osservazione della realtà e provano a raccontare alcuni aspetti del mondo che ci circonda perché non voglio sentirmi distaccato rispetto certe questioni – spiega Macola –. Far entrare questi argomenti nel mio lavoro, e quindi cercare di narrarli, è il mio modo per non sentirmi indifferente» conclude l’artista che spiega anche come, insieme a Dabitch, dopo Lagune stia già cominciando a pensare a un nuovo progetto, completamente differente dal linguaggio fumettistico.

Gli autori

Christophe Dabitch (Bordeaux, 1968) è scrittore, reporter e sceneggiatore di fumetti attento ai temi delle migrazioni e ai conflitti del mondo contemporaneo. I suoi libri sono sempre basati su una solida documentazione, mescolando grande Storia e vicende personali, analisi sociale e riflessione intima. Lagune è la sua prima opera tradotta in italiano.

Piero Macola, autore di fumetti e illustratore, è nato nel 1976 a Venezia e vive in Francia da vent’anni. Dal 2014 collabora con l’editore francese Futuropolis/Gallimard, per il quale ha pubblicato i graphic novel Les nuisibles; Kérosène; Le tirailleur e partecipato ad alcuni volumi collettivi. In Italia i suoi libri sono usciti per Coconino Press (Fuori bordo, Sola andata) e Oblomov (Gli indesiderati). Ha realizzato illustrazioni per riviste, manifesti, copertine e libri per ragazzi, tra cui Zanna Bianca di Jack London, Noi ragazzi della libertà di Gad Lerner e Laura Gnocchi, la collana di audiolibri di Leonardo Sciascia pubblicati da Emons. Collabora con i principali editori italiani e con riviste come "Internazionale" e "Le Monde Diplomatique".