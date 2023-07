Nuova ciclabile Ca' Vio - Ca' Savio: al via i lavori in via Pisani

Dopo l’avvio del cantiere in via di Ca’ Vio, questa settimana sono iniziati i lavori lungo via Pisani per realizzare la nuova pista ciclopedonale. Gli interventi interessano l'abbattimento del marciapiede esistente per fare spazio al nuovo percorso che sarà largo 2,5 metri.

Il tratto prende avvio dall'altezza della scuola media Carpaccio, passando davanti l'area sportiva del Palazzetto "Azzurri D'Italia" e del campo da calcio, per raggiungere Batteria Pisani e congiungersi con il percorso ciclabile esistente di via Pisani in prossimità della caserma dei militari. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, tra la pista e la strada sarà realizzata un'aiuola salvagente di sezione variabile da 50 a 160 centimetri, garantendo la viabilità ad una corsia per senso di marcia che sarà leggermente ristretta. Saranno installati anche due dossi rallentatori provvisori. In particolare, davanti al plesso Carpaccio, l'aiuola salvagente sarà più larga e servirà per la sosta dei ragazzi e dei genitori, nonché per gli studenti che utilizzando il servizio di trasporto pubblico scolastico.

«La messa in sicurezza della viabilità in un tratto frequentatissimo dai nostri studenti e sportivi è un impegno preso da tempo con nostri cittadini e finalmente abbiamo potuto avviare i cantieri che saranno mobili proprio per limitare i disagi dovuti al traffico del periodo estivo - dichiara l’assessore alle opere pubbliche di Cavallino Treporti, Nicolò D’Este -. Abbiamo presentato il progetto ai residenti e l’assessore alla scuola, Lisa Targhetta, ha condiviso con l’istituto il cronoprogramma dei lavori. L’obiettivo che ci siamo prefissati è di consegnare la viabilità completata in questo tratto per l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024. I tempi burocratici e i vincoli di spesa imposti dal Pnrr ci hanno consentito di avviare in estate i lavori. Non è stato possibile posticipare i cantieri perché avremo perso i finanziamenti dell’opera e non possiamo permettercelo». «Quest’opera è finanziata in parte con risorse che il Comune aveva già inserito a bilancio e con 500mila euro di fondi europei Pnrr. Al fine di completare il percorso, che non è rientrato nell’altro finanziamento al quale abbiamo partecipato, abbiamo acceso un mutuo per il restante milione – specifica l’assessore al bilancio, Alberto Ballarin -. È stata una scelta ponderata per realizzare tutto il percorso e dare risposte concrete alla messa in sicurezza della viabilità in un tratto fragile e molto frequentato soprattutto dai nostri giovani residenti».