Al via la gara per il rifacimento di tre pontili sul Brenta per lo sviluppo del turismo fluviale

«Crediamo con forza nello sviluppo della navigazione fluviale e del turismo slow. Questo intervento nel territorio della Riviera del Brenta è un supporto agli operatori, nell’ottica di favorire un turismo lento e sostenibile». La vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle Infrastrutture annuncia così l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori da parte di Infrastrutture Venete per la ristrutturazione e l’ammodernamento di tre pontili lungo l’idrovia Naviglio Brenta, a Oriago di Mira.

I lavori riguarderanno il pontile e lo scivolo di fronte a Piazza Mercato a Oriago di Mira, e la Passerella (Pittori) nelle adiacenze dell’incrocio tra via San Pietro e Via Calesselle sempre a Oriago di Mira. Si tratta di demolire le vecchie strutture e di realizzarne di nuove. La fine dell’intervento è prevista per la seconda metà di agosto. «Un intervento del valore di 110mila euro – aggiunge De Berti – che si inquadra in un finanziamento regionale più ampio, di 733mila euro, per lavori di ammodernamento dell’impianto oleodinamico della conca di Noventa Padovana e per i primi scavi sul Naviglio Brenta che partiranno dopo la stagione estiva».