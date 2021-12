Stadio Baracca, al via lavori per 300mila euro

Una serie di interventi di manutenzione straordinaria dello stadio Baracca a Mestre per un totale di 300mila euro sono stati approvati dalla giunta comunale di Venezia. Nello specifico, sono previsti lavori che daranno una risposta alle indicazioni arrivate dalla questura, per evitare gli assembramenti di tifoserie lungo i due assi viari di via Baracca e via Oberdan mediante la realizzazione, in corrispondenza degli ingressi, di cosidette “aree annesse” dove contenere gli spettatori suddividendoli in modo da assicurare un transito controllato per accedere alle tribune.

Questo intervento prevede la riduzione della tribuna lato via Baracca senza intaccare la capacità massima di presenza di spettatori pari a 1.999 posti. Queste aree annesse risulteranno collocate all’interno dell’impianto sportivo e sono dotate di recinzioni e selettore di persone con passaggio obbligato attraverso un punto di controllo. Ciò naturalmente garantirà una maggiore efficacia del controllo dell’ordine pubblico. Sempre con questo progetto sono previsti altri interventi di rimozione di alcuni blocchi di servizi igienici prefabbricati per gli spettatori, oggi non più necessari dato che saranno realizzati contestualmente alcuni servizi igienici e si procederà anche con la sistemazione di alcuni di quelli esistenti. Altri lavori riguardano l’adeguamento del parapetto perimetrale delle tribune metalliche, la manutenzione dei maniglioni antipanico e delle cancellate.

«Prosegue, in questo modo, l’azione avviata un paio di anni fa con la quale abbiamo intrapreso un percorso che ci porterà ad avere una struttura in grado di ospitare una squadra che ha tutte le carte in regola per conseguire un salto di categoria e arrivando alla serie C - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto -. Una serie di stanziamenti che hanno visto l’amministrazione comunale investire per lo stadio Baracca nel biennio 2019-2020 circa 350mila euro ai quali si sommano i 300mila euro di questo progetto e i futuri 205mila euro già inseriti a bilancio 2022 per un totale complessivo di 855mila euro».