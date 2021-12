Luca Miori nuovo dirigente del commissariato di Jesolo

Si è insediato da pochi giorni il nuovo dirigente del Commissariato di Jesolo, vice questore aggiunto Luca Miori, 48 anni, originario di Treviso, illiche prende il posto del di Marco Fabro dopo averlo affiancato dal 2018 alla guida della sezione in qualità di vice dirigente.

In polizia dal 1999, Miori ha svolto inizialmente il suo servizio, prima come agente e successivamente come ispettore, alla Digos di Brescia. È arrivato a Venezia nel 2012, dove ha svolto inizialmente l’incarico di dirigente dell’ufficio del personale, per poi passare nel corso degli anni a dirigere il commissariato di Marghera e successivamente l’U.P.G.S.P. della questura di Venezia. Miori ha dichiarato di essere orgoglioso e onorato di questo importante incarico e ha assicurato che continuerà a garantire la presenza e la vicinanza rispetto alle esigenze della città.