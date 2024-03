Attiva da più di 60 anni, premiata la macelleria Bugin

L'attività di Maurizio Bugin, della moglie Fabrizia e della figlia Giulia, a Galta di Vigonovo, è stata riconosciuta "luogo storico del commercio": a premiare la macelleria di famiglia, aperta da più di sessant'anni, è stato l'assessore regionale Roberto Marcato nel corso di una cerimonia che si è tenuta il 25 marzo a Padova. I Bugin sono stati ricevuti anche dal sindaco di Vigonovo, Luca Martello.

Il riconoscimento è rivolto agli imprenditori del territorio regionale che hanno mantenuto per almeno quarant'anni la propria impresa nella stessa sede. «Grazie del vostro impegno e grazie alla vostra famiglia - ha sottolineato il sindaco Martello - la vostra attività è un punto di riferimento per la comunità di Galta, non solo per la qualità dei prodotti ma anche per la fiducia che avete creato con i clienti in tutti questi anni. Le attività del nostro territorio sono un patrimonio anche sociale, in quanto contribuiscono ad avvicinare i cittadini e a farli affezionare alla comunità di cui, anche frequentando i nostri negozi, si sentono parte integrante».

La famiglia Bugin ha ringraziato il sindaco e i propri collaboratori, ricordando con commozione gli inizi dell'attività, fondata dai genitori di Maurizio, e ha espresso la sua soddisfazione per aver potuto tramandare la tradizione di famiglia anche alla figlia.

A Padova, l'assessore Marcato ha spiegato di essere «particolarmente emozionato, perché abbiamo voluto un momento ufficiale per ringraziare tutti i commercianti che hanno fatto la storia del Veneto. Lo abbiamo voluto per raccontare un’economia fatta da coloro che restano nel territorio per farlo crescere: in certe fasi è stato quasi un miracolo, perché ricordo che solo negli ultimi 20 anni siamo stati colpiti da una sequela di disgrazie mondiali». Sono stati 213 i locali veneti iscritti nell’anno 2023 all’elenco regionale dei luoghi storici del commercio, che complessivamente ha raggiunto quota 1.335. Di quelli iscritti lo scorso anno, 66 si trovano in provincia di Venezia, 8 a Belluno, 35 a Padova, 7 a Rovigo, 59 a Treviso, 24 a Vicenza e 14 a Verona.