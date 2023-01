Manutenzione straordinaria per 200 alberi sugli argini del Piave

Manutenzione straordinaria per 200 alberi spontanei sugli argini del Piave a San Donà. Per motivi di sicurezza nei prossimi giorni partiranno i lavori di potatura in altezza nell’area golenale: tutte piante dal fusto debole e che rischiano quindi di schiantarsi sulla sede stradale, «troppo deboli e pericolose per gli automobilisti», afferma l'assessore all’Ambiente Lorena Marin.

La manutenzione straordinaria interesserà la vegetazione spontanea cresciuta su via Lungo Piave Superiore (nel tratto compreso fra il ponte della Vittoria e il ponte ferroviario) e via Lungo Piave Inferiore (nel tratto compreso fra il ponte della Vittoria e l’incrocio con via Sansovino). «È un intervento non più rinviabile. Dopo i numerosi schianti e rotture di alberi in occasione dei fortunali dell’agosto 2021 e 2022 – commenta l’assessore Marin – sugli argini è ricresciuta una folta vegetazione spontanea, ma prevalentemente in altezza e quindi poco solida. Dovessero arrivare altre giornate di forte vento, il rischio che cadano altri alberi sulla strada con grave pericolo per i tanti automobilisti che vi transitano quotidianamente è molto alto».

La particolarità di queste piante, spiega Marin, è che hanno sviluppato la chioma solo nella sommità del fusto, a un’altezza tra i 15 e i 25 metri, e questo comporta che si dovranno ridimensionare sino all’altezza del guardrail. «È un intervento che si realizzerà esclusivamente per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità e che purtroppo in alcun modo potrà essere realizzato nel rispetto delle buone pratiche arboricole di potatura che spesso proprio noi raccontiamo e raccomandiamo ai cittadini. È un’altra di quelle situazioni in cui la presenza del verde in ambito urbano ci impone di fare scelte difficili ma che riteniamo indifferibili e responsabili».